Міс Шотландія Люсі Томсон напилася і вкусила охоронця під час турніру з регбі. Інцидент зняв очевидець, який прийшов поспостерігати за змаганнями.

Присутні заявили, що 24-річна Люсі вступила в суперечку з охороною на ігровому полі. Після цього вона кричала про свій статус Міс Шотландії чоловікам, які виводили її зі стадіону.

Томсон із Данфермлайна є засновницею і власницею Шотландської асоціації моди, а титул Міс Шотландія здобула в липні минулого року.

Примітно, що дівчину також звинуватили в расизмі – вона вкусила одного з охоронців і назвала його словом на букву Н. Інцидентом зацікавилася поліція Шотландії – розслідування триває на повну.

На цю ситуацію відреагували і в Шотландській асоціації моди – представники заявили, що вони серйозно ставляться до інциденту, тож незабаром очікується оновлена інформація.

Іноді знаменитості й самі отримують від фанатів – нещодавно в співачку Бібі Рексу кинули телефоном під час концерту. Це сталося просто на сцені, після чого медики наклали їй три шви. Нападника затримали – ним виявився 27-річний хлопець.