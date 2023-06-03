У Москві госпіталізували шанувальника Путіна режисера Микиту Михалкова.

Про це повідомляє низка російських ЗМІ.

Відомо, що режисер перебуває у відділенні хірургічного лікування складних порушень ритму серця. Він вже давно має проблеми із серцем.

Згодом дружина Михалкова заявила, що у її чоловіка начебто планова госпіталізація.

А у січні цього року 77-річного путініста поклали до лікарні в Москві через коронавірус. Його стан тоді оцінювали як тяжкий.

Шанувальник російського диктатора активно підтримує війну Росії проти України. Він визнає створення терористичних “ЛНР” і “ДНР” і називає їх частиною Росії. Війну вважає справедливою і повторює заїжджену пропаганду про “вбивство жителів Донбасу”.

Також Михалков накинувся на Максима Галкіна за його підтримку України і розкритикував Аллу Пугачову за те, що виїхала з РФ.