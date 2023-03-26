У мережу злили особисту розмову між російським бізнесменом Фархадом Ахмедовим і російським продюсером Йосипом Пригожиним. Вони активно критикують Путіна, його дії та війну в Україні.

Повний аудіозапис триває 35 хвилин, але ми розшифрували найцікавіші фрази з розмови двох відомих росіян. Судячи з тем обговорення, запис було створено близько двох місяців тому.

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Так, диктаторство Путіна не йде на користь їхньому бізнесу. Тепер еліта налаштована проти президента РФ.

Ахмедов назвав Путіна сатаною, а Пригожин заявив, що саме він поховав російський народ. Обидва вважають, що лідер РФ зовсім не лідер, а медіагерой.

Обидва чоловіки впевнені, що немає жодних перспектив у війні з Україною – вони більше побоюються за майбутнє Росії, яке буде крутитися навколо фашизму і військової диктатури.

Також вони активно обговорили ядерну зброю, якою Путін погрожує впродовж усієї війни, і військове командування у РФ.

Пригожин вже відреагував на злив розмови і заявив, що це все фейк і постановка, створена за допомогою нейромережі.

Схоже, російська еліта здатна критикувати війну і Путіна тільки за спиною, інакше за негативні слова про дії диктатора місцеві бізнесмени можуть залишитися без копійки в кишені.

Проте є й ті, які вже залишили РФ і можуть розповісти про своє реальне ставлення до війни. Приміром, бізнесмен і засновник банку Тінькофф Олег Тіньков активно критикував Путіна і війну ще на початку повномасштабного вторгнення. Мільярдер покинув РФ, продав свій локальний бізнес, а тепер і зовсім відмовився від громадянства країни-агресора.