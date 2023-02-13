Співачка Тіна Кароль показала рідкісне архівне фото зі старшим братом Станіславом.

Знімок, зроблений на залізничному вокзалі в Києві, артистка оприлюднила в Instagram-stories. У кадрі Кароль позує з пакетом у руках, її брат – з дорожньою сумкою на плечі. Співачка одягнена в ніжно-рожеве пальто, масивний шарф і шапку. Неможливо не помітити її пухкенькі щічки.

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Замість підпису до фото, 38-річна Тіна Кароль залишила сумне емодзі.

Зазначимо, єдиний брат артистки – юрист Станіслав Ліберман. Різниця в їхньому віці – чотири роки.

Раніше Тіна Кароль зачарувала шанувальників новим зухвалим образом для фотосесії. Вона постала перед камерою в широких брюках і короткому топі, який підкреслив її фігуру.