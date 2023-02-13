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Пухкенькі щічки і пакет у руках: Тіна Кароль показала рідкісне фото з братом

13 Лютого 2023, 14:21
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Тина Кароль
Джерело: Тіна Кароль

Співачка Тіна Кароль показала рідкісне архівне фото зі старшим братом Станіславом.

Знімок, зроблений на залізничному вокзалі в Києві, артистка оприлюднила в Instagram-stories. У кадрі Кароль позує з пакетом у руках, її брат – з дорожньою сумкою на плечі. Співачка одягнена в ніжно-рожеве пальто, масивний шарф і шапку. Неможливо не помітити її пухкенькі щічки.

Тина Кароль с братом

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Замість підпису до фото, 38-річна Тіна Кароль залишила сумне емодзі.

Зазначимо, єдиний брат артистки – юрист Станіслав Ліберман. Різниця в їхньому віці – чотири роки.

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Раніше Тіна Кароль зачарувала шанувальників новим зухвалим образом для фотосесії. Вона постала перед камерою в широких брюках і короткому топі, який підкреслив її фігуру.

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