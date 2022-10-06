Король Чарльз III дуже прискіпливий до свого здоров’я – він насолоджується рослинною їжею і дуже усвідомлено підходить до споживання м’яса та риби.

Чарльз III любить пізній сніданок – як правило це чай із молоком і медом, домашній хліб і лляне насіння. Аби збалансувати сніданок із високим вмістом клітковини, король додає свіжі фрукти та сік, пише Daily Star.

За словами дієтолога Сігне Сванфельдта, король Чарльз отримує достатню кількість їжі, що відповідає його способу життя. Лляне насіння, яке король жартома називає “пташиним”, допомагає травленню і багате на білок.

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– Пізній сніданок – це нормально. Найважливішим фактором є кількість і тип вжитої їжі, а не режим харчування. Сніданок, який пропонує Чарльз, багатий на білок, який допомагає знизити рівень холестерину в рамках збалансованої дієти.

Особливістю харчування Чарльза III є також те, що він завжди пропускає обід. М’ясо та рибу монарх вживає двічі на тиждень, а перевагу надає зокрема рослинній їжі, особливо на вечерю.

– Коренеплоди багаті на вітаміни, клітковину й мінерали, такі як фолієва кислота і калій. Квасоля і сочевиця багаті білком, клітковиною і мінералами, такими як магній і цинк, тоді як цільнозернові продукти багаті на поживні речовини та клітковину — все це менш впливає на навколишнє середовище, – пояснює дієтолог.

Дієтологи переконані, сніданок пропускати не варто, оскільки саме перший прийом їжі заряджає енергією на весь день і рятує від переїдання увечері. Факти ICTV.Здоров’я з’ясували, яким має бути ідеальний сніданок для чоловіків, жінок і дітей.