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Приїжджайте – звикнете швидко: Женя Кот звернувся до чоловіків, які втекли з України

14 Березня 2023, 19:12
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Євген Кот

Хореограф Євген Кот висловився про чоловіків, які покинули Україну в умовах війни, та досі не повернулися. Про це він розповів в інтерв’ю ЖВЛ, не приховуючи своїх емоцій.

– Ті, хто з’ї**лися з країни – вони там сильно переживають, у них емоційний стан так скаче. Приїжджайте – швидко звикнете, і ваша нервова система буде в порядку, – заявив Євген.

Хореограф зізнався, що сумувати за такими людьми не планує – він їх легко відпускає, і у своєму житті тримати не буде.

Останнім часом багато зірок критикують чоловіків, які залишили Україну в умовах війни. Приміром, за таке рішення поплатився комік Андрій Щегель, який не тільки зізнався, що поїхав заради свого комфорту, а й образив свою рідну країну та українців. Після цього він слізно вибачався, але секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що вибачення не приймаються.

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Ще в жовтні 2022 року Кот прокоментував від’їзд Влада Ями зі своєю сім’єю до США. Тоді хореограф заявив, що звинувачувати в цьому нікого не буде, адже це рішення кожного.

Джерело
ЖВЛ
Теги
Євген Кот Війна в Україні
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