Російський актор українського походження Юрій Батурін, який підтримує повномасштабну війну, в сльозах звернувся до батьків, які живуть в Кіровоградській області.

Так, путініст розплакався, кажучи про найближчих людей, з якими востаннє спілкувався 23 лютого. Відрікся від Батуріна і рідний молодший брат, який залишився на боці добра. Про це зрадник розповів в одному з російських шоу.

– Як буде з братом, я не знаю. Він сказав багато речей, які не можна говорити. Бог йому суддя. Єдине, що хочу, щоб з ним все було добре, щоб він залишився живий у всій цій історії, – сказав він.

Каже, його близькі перебувають у полоні, з якого звільнити їх він не може. Крім того, впевнений, що батьки ще приїдуть до нього в Москву. Також упевнений, що і сам приїде в Україну.

Зараз дивляться

– Мам, я тебе дуже люблю. Я про тебе думаю щодня, про тебе, про тата… У мене фотографії є, дивлюся їх часто. Мамо, все буде добре, не хвилюйся. Ти ще приїдеш до Москви з батьком, ми ще погуляємо, і я приїду в Україну, привезу свого сина, покажу йому всі ті місця, де я в дитинстві бігав босоніж, – сказав путініст у сльозах.

Звернувся зрадник і до батька, зазначив, що на нього одна надія.

– Але ти ж знаєш, про що я думаю і що я говорю, і що я роблю і для чого. Ти людина, на яку я хотів би бути схожою, – додав Батурін.

Раніше ми писали про те, що Юрій Батурін підтримав війну в рідній Україні. Тоді актор сказав, що всі рідні вважають його зрадником. Крім того, путініст не розуміє, чим заслужив таке ставлення.