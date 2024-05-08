Співачка Джамала, яка оголосить бали від України на Євробаченні 2024, поділилася, хто з конкурсантів найбільше вразив її у першому півфіналі. Про це вона розповіла в ефірі телемарафону Єдині новини в інтерв’ю Яні Брензей.

Також артистка оцінила, хто з учасників може скласти реальну конкуренцію Alyona Alyona та Jerry Heil.

Джамала про конкурентів України на Євробаченні 2024

Виконавиця пісні 1944, що принесла перемогу нашій країні у 2016 році, зауважила, що реально оцінити шанси можна буде лише на фіналі шоу. Проте, за результатами першого півфіналу, Джамалі запамʼяталися Португалія та Німеччина, а ще здивував Люксембург.

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– Приємно, що наш співвітчизник ставив номер. Пісня і сама дівчина дуже приємні, і такі ж враження від неї, – прокоментувала виступ Tali українська співачка.

Водночас її не приголомшив номер Хорватії, чий учасник Baby Lasagna вважається фаворитом цьогорічного конкурсу. Джамала наголосила, що жоден букмекер не здатен передбачити результат Євробачення, бо воно завжди дивує.

– Мені Alyona Alyona написала в особисті, що впала і через це ми впали у букмекерських ставках. Я кажу: “Боже, Альоно, не кажи мені цього, ніколи не дивись букмекерські ставки, нічого не читай!” – порадила колезі артистка.

Джамала додала, що місце України залежить від самих співачок, їхнього настрою та техніки виконання пісні. Зі свого боку артистка пообіцяла дати підказки нашому дуету, що допоможуть Alyona Alyona та Jerry Heil виступити якнайкраще.