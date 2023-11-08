Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Персони

Приватний садок і няня: Мірошниченко розповів, скільки витрачає на трьох дітей

8 Листопада 2023, 17:21
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Тімур та Інна Мірошниченко

Телеведучий Тімур Мірошниченко розповів, у скільки його родині обходиться утримання трьох дітей. Шоумен заявив, що на це потрібна пристойна сума.

Скільки Тімур Мірошниченко витрачає на утримання дітей

Ведучий заявив, що $5 тис. (близько 187 тис. грн) – це вже непогана цифра.

– $5 тис. – це “хоча б”. Усі наші діти хочуть у приватний садок. Можна заощадити на цьому, але поруч немає, а Марсель ще не ходить. Також потрібно оплачувати послуги нянь – на цьому також гіпотетично можна заощадити. Але за великим рахунком ти розумієш, що садок і няня – це плюс для дитини. У неї ширше коло спілкування, соціалізація. З іншого боку, ти купуєш собі час заробляти, віддаючи її в садок або няні, – заявив Тімур Славі Дьоміну.

Мірошниченко додав, що страх за те, що “може забракнути грошей”, змушує думати і бути постійно в русі. Утім саме телебачення становить лише близько 10-15% доходів Тімура – основний заробіток він отримує на рекламі, заходах, озвучці та інших видах діяльності.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що раніше Інна Мірошниченко подала документи на друге усиновлення. Цього разу вона зробила це сама. Інна заявила, що попереду довгий шлях до реалізації ідеї.

Читайте також:
Інна Мірошниченко з синомПокажіть, як треба: Інна Мірошниченко відповіла на критику за усиновлення дитини

Фото: Тімур Мірошниченко

Теги
Тімур Мірошниченко
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь