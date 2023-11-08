Телеведучий Тімур Мірошниченко розповів, у скільки його родині обходиться утримання трьох дітей. Шоумен заявив, що на це потрібна пристойна сума.

Скільки Тімур Мірошниченко витрачає на утримання дітей

Ведучий заявив, що $5 тис. (близько 187 тис. грн) – це вже непогана цифра.

– $5 тис. – це “хоча б”. Усі наші діти хочуть у приватний садок. Можна заощадити на цьому, але поруч немає, а Марсель ще не ходить. Також потрібно оплачувати послуги нянь – на цьому також гіпотетично можна заощадити. Але за великим рахунком ти розумієш, що садок і няня – це плюс для дитини. У неї ширше коло спілкування, соціалізація. З іншого боку, ти купуєш собі час заробляти, віддаючи її в садок або няні, – заявив Тімур Славі Дьоміну.

Мірошниченко додав, що страх за те, що “може забракнути грошей”, змушує думати і бути постійно в русі. Утім саме телебачення становить лише близько 10-15% доходів Тімура – основний заробіток він отримує на рекламі, заходах, озвучці та інших видах діяльності.

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Нагадаємо, що раніше Інна Мірошниченко подала документи на друге усиновлення. Цього разу вона зробила це сама. Інна заявила, що попереду довгий шлях до реалізації ідеї.

Фото: Тімур Мірошниченко