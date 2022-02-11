Українська співачка Оля Полякова вирушила з сім’єю та друзями у відпустку на Шрі-Ланку. Декілька днів артистка не виходила на зв’язок, оскільки втомилася і хотіла просто відпочити.

В Instagram-stories виконавиця поділилася серією відео, в яких постала у цільному чорному купальнику, лежачи на лежаку. Виконавиця великим планом показала себе з усіх ракурсів. У кадрі вона без макіяжу та з мокрим волоссям. Також співачка розповіла про відпочинок.

– Всім привіт, любі мої. Виходжу до вас вперше, щось я втомилася. Не могла навіть знімати stories, але тепер я відпочила та можу, – зауважила Оля.

Артистка розповіла, що на Шрі-Ланці вони знімають приватну віллу на дві родини.

– У такому складі ми на Шрі-Ланці вже вчетверте. Я вважаю, що тут інакше відпочивати не можна. Тільки на приватній віллі, бо тут власний пляж і немає жодної людини. Ми тут у повній приватності. Навіть місцеві не ходять. Дуже прикольно, наче ми на острові одні, – сказала Полякова.

Вона зазначила, що відпочинок на приватній віллі дешевший, ніж у готелях у три-п’ять разів.

– Рівень вілл завжди хороший. За певні гроші, – сміючись сказала Оля.

17 січня співачка відзначила день народження. Артистці виповнилося 38 років. Так, Оля Полякова похвалилася дорогим подарунком від чоловіка, бізнесмена Вадима.

Чоловік подарував їй дорогу валізу для подорожей, а також оплатив вечірку на честь дня народження.