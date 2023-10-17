Гурт The Hardkiss презентував кліп на пісню 00:00, яка увійшла до альбому Залізна ластівка. Це відеоприсвята всім енергетикам України, які щодня виконують важливу та небезпечну роботу.

За словами Юлії Саніної, композиція 00:00 – це історія переживання за найріднішу людину, яка перебуває в небезпеці та ризикує своїм життям. А тому коли The Hardkiss надійшла пропозиція підібрати музику до відеороботи, вони зрозуміли, що ця пісня ідеально підходить.

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– Переживання за рідних і близьких зараз стали невід’ємною частиною наших днів. Пісня разом із відеорядом – це присвята людям, які, попри все, продовжують працювати, продовжують жити заради інших людей. Як би складно не було, нам доведеться говорити на ці теми. Говорити з людьми про їхні втрати, психологічно підтримувати, разом шукати мотивацію жити далі, – зазначила Саніна.

Режисер Мітя Бородін та оператор-постановник Руслан Богдан поділилися, що ідея зняти цю історію спала на думку минулої зими, коли українці сиділи без світла.

– Знімали в лютому в Посад-Покровському. Знімали реальних людей – працівників місцевого Херсонобленерго. Із тих, кого ви можете побачити у відео: шістьох людей уже немає серед живих, вони загинули на роботі. Наша історія про самотність. Про відвагу та сміливість. Про енергетику під час війни, – зазначили вони.

Головну роль у кліпі зіграв актор Олександр Кобзар.