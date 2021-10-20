Італійський рок-гурт Maneskin, який переміг на Євробаченні 2021, презентував кліп на пісню Mammamia. Робота вийшла пристрасною і жорстокою одночасно.

Сюжет ролика відповідає стилю гурту — музичний колектив їде на авто до соліста Дам’яна Давида, і уявляє, як його вбиватиме. Наприклад, з фронтменом будуть розправлятися за допомогою унітазу, ножа та гітари. Втім, це всього лише фантазії — в кінці ролика Дам’яно сідає в авто до своїх колег, і вони їдуть далі.

В описі ролика попереджається про можливі виникнення епілептичних припадків після перегляду.

Користувачі моментально оцінили кліп Maneskin:

Ніхто не перетягує ковдру на себе, всі рівнозначні члени банди!

Бідний Дам’яно… Його вже всі вбили, а він все співає!

Один з рідкісних випадків, коли кліп дійсно хочеться переглянути, щоб вловити всі посилання.

Це розкішно! Світло, колір, ідея, музика, монтаж!

Однак далеко не всі оцінили саму пісню італійського гурту. Раніше фанати Maneskin писали, що нова робота дуже схожа на попередній сингл колективу I wanna be your slave.

І хоча музика і текст відрізняються в новій пісні, гурт вирішив перестрахуватися і створити новий трек зі схожим мотивом — попередня пісня стала справжнім хітом.

Нагадаємо, що Maneskin приготували сюрприз для українських фанатів — рок-гурт приїде до Києва 7 березня для виступу. Охочі послухати їхню творчість наживо розкупили всі квитки протягом години.