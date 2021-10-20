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Пристрасть і жорстокість: Maneskin презентували кліп на пісню Mammamia

20 Жовтня 2021, 11:56 Микола Олефіренко
Maneskin
Джерело: Maneskin

Італійський рок-гурт Maneskin, який переміг на Євробаченні 2021, презентував кліп на пісню Mammamia. Робота вийшла пристрасною і жорстокою одночасно.

Сюжет ролика відповідає стилю гурту — музичний колектив їде на авто до соліста Дам’яна Давида, і уявляє, як його вбиватиме. Наприклад, з фронтменом будуть розправлятися за допомогою унітазу, ножа та гітари. Втім, це всього лише фантазії — в кінці ролика Дам’яно сідає в авто до своїх колег, і вони їдуть далі.

В описі ролика попереджається про можливі виникнення епілептичних припадків після перегляду.

Користувачі моментально оцінили кліп Maneskin:

  • Ніхто не перетягує ковдру на себе, всі рівнозначні члени банди!
  • Бідний Дам’яно… Його вже всі вбили, а він все співає!
  • Один з рідкісних випадків, коли кліп дійсно хочеться переглянути, щоб вловити всі посилання.
  • Це розкішно! Світло, колір, ідея, музика, монтаж!

Однак далеко не всі оцінили саму пісню італійського гурту. Раніше фанати Maneskin писали, що нова робота дуже схожа на попередній сингл колективу I wanna be your slave.

І хоча музика і текст відрізняються в новій пісні, гурт вирішив перестрахуватися і створити новий трек зі схожим мотивом — попередня пісня стала справжнім хітом.

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Нагадаємо, що Maneskin приготували сюрприз для українських фанатів — рок-гурт приїде до Києва 7 березня для виступу. Охочі послухати їхню творчість наживо розкупили всі квитки протягом години.

Теги
Maneskin , Кліп , Новий кліп
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