Італійський рок-гурт Maneskin, який переміг на Євробаченні 2021, презентував кліп на пісню Mammamia. Робота вийшла пристрасною і жорстокою одночасно.
Сюжет ролика відповідає стилю гурту — музичний колектив їде на авто до соліста Дам’яна Давида, і уявляє, як його вбиватиме. Наприклад, з фронтменом будуть розправлятися за допомогою унітазу, ножа та гітари. Втім, це всього лише фантазії — в кінці ролика Дам’яно сідає в авто до своїх колег, і вони їдуть далі.
В описі ролика попереджається про можливі виникнення епілептичних припадків після перегляду.
Користувачі моментально оцінили кліп Maneskin:
- Ніхто не перетягує ковдру на себе, всі рівнозначні члени банди!
- Бідний Дам’яно… Його вже всі вбили, а він все співає!
- Один з рідкісних випадків, коли кліп дійсно хочеться переглянути, щоб вловити всі посилання.
- Це розкішно! Світло, колір, ідея, музика, монтаж!
Однак далеко не всі оцінили саму пісню італійського гурту. Раніше фанати Maneskin писали, що нова робота дуже схожа на попередній сингл колективу I wanna be your slave.
І хоча музика і текст відрізняються в новій пісні, гурт вирішив перестрахуватися і створити новий трек зі схожим мотивом — попередня пісня стала справжнім хітом.
Нагадаємо, що Maneskin приготували сюрприз для українських фанатів — рок-гурт приїде до Києва 7 березня для виступу. Охочі послухати їхню творчість наживо розкупили всі квитки протягом години.