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Принцеса Євгенія вдруге стала мамою – перші фото малюка

6 Червня 2023, 12:52
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Принцесса Евгения
Джерело: Getty Images

Принцеса Євгенія та її чоловік, бізнесмен Джек Бруксбенк, удруге стали батьками. Племінниця короля Чарльза III народила хлопчика.

Радісною новиною принцеса Євгенія поділилася у своєму Instagram, оприлюднивши фото новонародженого. Вона розповіла, що хлопчик з’явився на світ 30 травня о 08:49.

– У нас народився наш маленький хлопчик – Ернест Джордж Ронні Бруксбенк. Він названий на честь свого прапрапрадідуся Джорджа, свого дідуся Джорджа і мого дідуся Рональда, – поділилася принцеса.

Також вона розповіла, що їхньому дворічному синові Огасту вже подобається роль старшого брата. А також прикріпила фото, на якому він гладить малюка по голівці.

Про те, що принцеса Євгенія вагітна другою дитиною, стало відомо в січні. Першого сина онучка покійної королеви Єлизавети II народила 9 лютого 2021 року.

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