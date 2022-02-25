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Принц Гаррі та Меган Маркл виступили зі словами підтримки у бік України

25 Лютого 2022, 19:05
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Принц Гаррі та Меган Маркл виступили зі словами підтримки у бік України
Джерело: Getty Images

Коли Гаррі та Меган Маркл висловили підтримку Україні після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення до нашої країни.

– Принц Гаррі, Меган і всі ми в Archewell разом із народом України виступаємо проти цього порушення міжнародного та гуманітарного права, і закликаємо світову спільноту та її лідерів зробити те саме, – йдеться у заяві, яка була опублікована на сайті некомерційної організації пари Archewell.

37-річний Гаррі та 40-річна Маркл із Каліфорнії — єдині члени британської королівської родини, які висловлювалися проти війни.

Раніше та інші світові знаменитості висловлювалися проти вторгнення РФ до України. Раніше американський рок-музикант та актор Джаред Лето висловився про війну в Україні.

В Instagram-stories виконавець опублікував фото, на якому постав зі своїми українськими друзями.

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Джерело
PageSix
Теги
Меган Маркл , Принц Гаррі
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