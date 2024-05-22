Репер та продюсер Шон Комбс, відомий як P.Diddy, зіткнувся з новим судовим позовом. Колишня модель Крістал Маккінні стверджує, що він примушував її до орального сексу в його студії звукозапису в Нью-Йорку у 2003 році.

Заява пролунала за кілька днів після того, як Комбс запевнив, що бере на себе “повну відповідальність” за побиття ексдівчини Кессі Вентури після того, як з’явилося відео цього інциденту.

Новий позов проти Шона Комбса – що відомо

У новій скарзі вказано, що Маккінні, якій тоді було 22 роки, познайомилася з Комбсом на заході Тижня чоловічої моди в одному з ресторанів на Мангеттені. До слова, це шостий за рахунком позов, поданий проти репера за шість місяців.

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– Щойно вони сіли, Комбс публічно продемонстрував, що підходить до позивачки в сексуально привабливій манері, що продовжувалося протягом всієї вечері. Він весь час фліртував та підливав заявниці вино, – йдеться у документі.

Пізніше того ж вечора Комбс запросив Маккінні до своєї студії звукозапису. Там, за словами моделі, їй дали алкоголь і марихуану з домішками інших наркотичних речовин. Музикант відвів дівчину до ванної кімнати, де почав цілувати без згоди, вказано в заяві. Він наблизив її голову до своїх штанів та, попри відмову, примусив зайнятися з ним оральним сексом, запевняє позивачка.

Крістал Маккінні каже, що незабаром після цього вона знепритомніла, прокинувшись вже у таксі, зрозуміла, що зазнала сексуального насильства.

Представники репера наразі не прокоментували черговий позов проти свого клієнта.

Інші звинувачення у насильстві проти P.Diddy

Справи 54-річного Шона Комбса погіршилися після того, як його колишня дівчина Кессі Вентура минулого листопада подала проти нього скаргу. У ній стверджувалося, що продюсер піддавав її багаторічному насильству, включно з побиттям і зґвалтуванням. Позов швидко врегулювали, хоча Комбс через свого адвоката заявив, що “рішуче заперечує” усі закиди.

Після заяви Вентури того ж місяця ще дві жінки звинуватили репера у зґвалтуванні. У грудні ще одна заявниця звернулася із позовом до суду, стверджуючи, що у 2003 році, коли їй було 17, її зґвалтував Комбс разом з двома іншими чоловіками.

В лютому музичний продюсер подав до суду на знаменитість, зазначивши, що P.Diddy піддав його сексуальному насильству і примушував до сексу з повіями. Комбс відкинув усі звинувачення проти себе.

У березні у двох будинках зірки провели обшуки в межах справи про торгівлю людьми. Також імʼя Шона Комбса фігурувало у справі, пов’язаній з його сином Крістіаном Кінгом Комбсом. Позивачка, що працювала на яхті, зафрахтованій P.Diddy, заявила, що його спадкоємець здійснив над нею сексуальне насильство.