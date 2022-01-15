Ведучий Нового каналу Олександр Педан назвав мультфільми, які радить подивитися разом із дітьми зимовими вечорами.

Олександр батько двох дітей – п’ятирічного Марка та 17-річної Валерії. Він усіляко намагається робити життя своїх дітей яскравим і цікавим. Сімейні вечори – один із улюблених видів дозвілля, тому для ведучого не важко назвати топ-5 мультфільмів, які він рекомендує до перегляду.

Крижане серце

– Ця казкова історія про те, як відважні друзі рятували своє королівство від вічної зими, відкриває наш із Маріком топ новорічних мультфільмів, – каже Педан.

Королівство Ерендел, де відбувається дія мультфільму – найпрекрасніше місце на землі. Там завжди чудова погода та щасливі люди. Одного разу королева Ельза не змогла впоратися зі своїми магічними силами в управлінні льодом і снігом, і занурила рідну землю у вічну зиму.

Вона тікає в гори, адже боїться, що може завдати ще більшої шкоди. Чим закінчується небезпечна, але чарівна пригода Олександр розкривати не став, а порадив подивитися разом зі своїми дітьми.

Ваяна

– Цей неймовірно красивий, екзотичний та зворушливий анімаційний блокбастер від студії Disney хоч і про літо, але теж дуже заходить зимовими вечорами з малюками, – зазначив Педан.

За сюжетом, самовпевнений напівбог Мауї вкрав серце богині Ті Фіті. З тих пір по світу поширюється прокляття, що вбиває живе у воді та на суші. Щоб сховатися, мешканці архіпелагів оселилися на далекому острові та відмовилися від мореплавання.

Коли прокляття дісталося острова, океан обрав юну доньку вождя Моану, щоб та знайшла Мауї і повернула Ті Фіті серце. Чи вдалося це відважній дівчині?

Єті

Головний персонаж мультика Лу завжди мріяла про пригоди та подорожі, про які їй колись розповідав батько. Відколи його не стало, минуло багато років, але нічого цікавого в житті дівчинки так і не відбулося.

Ба більше, вона готова щовечора втікати від своєї рідні в курінь на даху, адже там відчуває затишок. Якось Лу зустрічає там Єті. Вони подружились, а згодом дівчинка вирішила, що мусить доставити його на батьківщину – на Еверест.

Королівський коргі

Цей мультфільм особливий для Олександра, оскільки він озвучив головного героя – пса.

– Це яскравий та позитивний анімаційний фільм про пригоди Рекса, улюбленого собаки британської королеви… Це мій перший досвід головної ролі. Мій герой – неймовірно кайфовий пес, у період озвучки я навіть сумував за ним, приходив на студію, вітався і одразу починав працювати, – поділився Педан.

Рекс якось втрачає з поля зору свою господиню й залишається сам посеред галасливих вулиць. Щоб повернутися додому, йому доведеться зіткнутися зі злими собаками різних порід, закохатися і знайти своє справжнє я.

Пончари. Глобальне заокруглення

– У цьому мультфільмі також звучить мій голос. Я став пончаром Едом, – розповів Олександр.

Пончари – це мегапозитивна, дуже весела і хороша анімація для дітей різного віку та їхніх батьків. У ній є місце і пригодам, і розкриттю важливих людських якостей та цінностей.

Дія відбувається в 1835 році на Галапагоських островах. У пончарів Опа та Еда – щасливе та безтурботне життя. Вони старанно готуються до свята на острові. Але зненацька друзі потрапляють у біду: їх затягує у тимчасову петлю, і вони переносяться у сучасний Шанхай.