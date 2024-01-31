Співачка Злата Огнєвіч з’явилася на новому відео блогера Ніколаса Карми, який часто запитує у зірок про вартість їхнього образу.

Скільки витрачає на свій гардероб Злата Огнєвіч

Співачка приїхала до Львова, де в неї запланований концерт. Артистка не проґавила можливості погуляти містом, де її й зустрів Ніколас Карма. Він підійшов до виконавиці, щоб дізнатися, скільки коштує її лук, у який вона була одягнена.

Злата не стала уникати запитань і з радістю відповіла, яких брендів одяг на ній і яка його вартість.

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Огнєвіч зізналася, що тільки перед прогулянкою придбала пуховик. Його ціна близько 1 400 грн. Сумочку JW PEI артистці подарував місцевий шоурум, її приблизна ціна 4 500 грн. Штани невідомого бренду до 2 тис. грн, худі Златі подарувала подруга-дизайнерка Ляля Согомонян.

Найдорожчими в луці Огнєвіч виявилися чобітки від Stuart Weitzman. Їх співачка придбала три роки тому приблизно за 13 тис. грн. Також був на артистці недешевий аксесуар – золотий ланцюжок і кулончик-прототип ракети Нептун, що потопила російський корабель, – приблизно за 10 тис. грн. Його Злата також отримала в подарунок.

Українці оцінили образ Огнєвіч, зазначивши, що саме такими мають бути зірки – без зайвого пафосу і дорогущих брендів.