Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на заборону виступу президента України Володимира Зеленського на 95-ій церемонії премії Оскар, яка відбудеться 13 березня 2023 року.

– Я думаю, якщо На Західному фронті без змін (воєнний фільм 2022 року, знятий на основі однойменного роману Еріха Марії Ремарка, – Ред.) отримає Оскар як найкращий іноземний фільм, а президенту Зеленському, який воює, керує країною, бореться у найбільшій в Європі війні з часів Другої світової, не дозволять виступити, то найкращого прикладу лицемірства топменеджерів і продюсерів у кіноіндустрії ви не знайдете, – заявив Кулеба.

Раніше американська Академія кінематографічних мистецтв і наук не погодилася надати ефірний час президенту України Володимиру Зеленському.

Торік продюсер Оскара Вілл Пеккер відмовився від цієї ідеї, висловивши занепокоєння нібито тим, що Голлівуд приділяє Україні надто багато уваги.

Зараз дивляться

Наразі не відомо, чим обґрунтована відмова надати час для виступу на премії Оскар Зеленському, однак Академія ніби хоче зосереджуватися на діяльності кінематографічної спільноти.

Президент України Зеленський не раз виступав на подібних преміях в онлайн-форматі, зокрема у лютому він вийшов з промовою на Берлінському кінофестивалі.