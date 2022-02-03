Мама володарки титулу Міс США 2019 Чеслі Кріст розкрила причину самогубства своєї доньки.

Ейпріл Сімпкінс заявила, що Чеслі страждала на депресію, проте ніхто з найближчих родичів і друзів, включаючи й її саму, не знали про це.

За словами жінки, причину встановили після розслідування смерті Кріст. Модель вела подвійне життя – публічне та особисте, в якому страждала від функціональної депресії.

– У це може бути важко повірити, але це правда. Чеслі вела як публічне, так і особисте життя. В особистому житті вона мала функціональну депресію, яку приховувала від усіх, включаючи мене, – написала Ейпріл в Instagram.

Сімпкінс зазначила, що незважаючи на свій короткий вік, життя Чеслі було наповнене безліччю чудових спогадів.

– Ми сумуємо за її сміхом, її мудрими словами, її почуттям гумору і, в основному, за її обіймами. Ми сумуємо за всім, ми сумуємо за нею. Вона була життєво важливою частиною нашої сім’ї, що робить цю втрату ще більш руйнівною, – сказала Ейпріл.

Також жінка розповіла, що вони щодня телефонували одне одному, переписувалися і були не просто мамою та донькою, а й найкращими подружками.

Нагадаємо, наприкінці січня Міс США-2019 Чеслі Кріст наклала на себе руки. Її тіло знайшли біля 60-поверхового хмарочоса в центрі Манхеттена, де вона проживала на дев’ятому поверсі.