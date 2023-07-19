Співачка Світлана Лобода (Loboda) презентувала лірик-відео до своєї нової пісні Spogady. У ролику артистка з’явилася в ролі байкерки, яка розсікає нічним містом на мотоциклі.

У кліпі Світлана постала в стильному і зухвалому образі – чорній шкіряній куртці, всіяній блискучим камінням, шкіряних штанах і мінімалістичних туфлях із мерехтливими вставками.

Варто зазначити, що це головний із цілої серії роликів, присвячених новому синглу і знятих співачкою в Україні та світі. Це лірик-відео було створено в Ризі на Південному мосту, але на прихильників чекають й інші, зняті в різних точках нашої країни.

Слухачі Світлани вже оцінили її нову роботу, поділившись своїми враженнями в коментарях під відео.

Супер! Пісня! Кліп! Як завжди на висоті.

Ця пісня – ковток свіжого повітря! Неймовірно стильно, красиво, яскраво, запально! Шаленої краси відео!

Дуже потужно, як завжди. Фірма. Продовжуйте, нам подобається.

Світлано, вам дуже личить українська! Хоча б один альбом у такому ж дусі – і за кілька років ніхто в Україні й не згадає Твои глаза. Успіхів вам!

Стильна українська музика, – пишуть користувачі мережі.

Саму українськомовну пісню Spogady Лобода презентувала 14 липня. У треку вона підняла гострі теми правди і ціни репутації.

У танцювальній композиції міститься стильне і незвичайне звучання, яке переплітається з глибоким текстом.