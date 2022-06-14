Російський співак Олег Газманов, який активно підтримує політику президента РФ Володимира Путіна, зганьбився, намагаючись підставити українських військових.

Намагаючись дискредитувати наших воїнів, він поділився фотографією банди Сальвадора з американської в’язниці, натякаючи, що це українські захисники. Так він намагався продемонструвати “з ким воюють росіяни”, проте з власної дурості зганьбився.

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Газманова швидко впіймав на брехні журналіст-опозиціонер Ілля Шепелін. У Telegram-каналі він сказав, що знайшов першоджерело прикріпленої фотографії, яка зроблена у центральноамериканській в’язниці два роки тому. Таким чином, якщо думати як Олег – росіяни воюють із бандами Сальвадора.

Варто зазначити, що Газманов уже видалив публікацію зі свого Twitter, а журналіста, який упіймав його на брехні, додав до чорного списку.

Російські артисти, які підтримують повномасштабну війну в Україні, – жертви власної пропаганди. Не дивно, що вони вірять усьому, що їм кажуть чи пишуть, навіть не перевіряючи достовірність інформації.

Ба більше, багато хто з них боїться втратити місце “біля годівниці”, тому вони роблять все, що їм каже влада Кремля.