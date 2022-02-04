Американський репер Каньє Вест висловив своє невдоволення з приводу появи його 8-річної доньки Норт Вест у TikTok. Він звинувачує в цьому свою колишню дружину Кім Кардаш’ян, яка спеціально налаштовує їхню спільну дочку проти нього.

У своєму Instagram-акаунті він опублікував скриншот з ролика @kimandnorth у TikTok, відмітивши Кім і звернувся до публіки текстовим повідомленням.

– Оскільки це моє перше розлучення, мені потрібно знати, що робити, якщо мою дочку публікують у TikTok проти моєї волі? – Запитав у багатомільйонної публіки музикант.

Каньє вже висловлював своє невдоволення щодо TikTok, а також про появу створення сторінки доньки на платформі.

– Скажи їй, щоб моя донька не фарбувалась для TikTok і взагалі не з’являлася на платформі. Я їй сказав це після того, як це було зроблено без мого відома. Тепер це сталося знову, – заявив Каньє інтерв’ю з Джейсоном Лі.

Співак додав, що його колишня дружина Кім намагається налаштувати доньку проти нього. Він вважає, що Кардаш’ян намагається позбавити влади та зробити все, щоб люди не звертали на нього уваги.

Проте на обліковий запис Норт Вест у TikTok вже підписалося понад 5,5 млн людей. У біографії сторінки повідомляється, що обліковий запис керується дорослими.