Команда Дизель Шоу передала мільйон гривень на благодійність під час свого масштабного концерту в Палаці Україна, який відбувся 3 грудня.

Перший номер, який продемонстрували актори – підсумки року та розіграш мільйона гривень. Прямо зі сцени його розіграв художній керівник Дизель Студіо Єгор Крутоголов.

“Випадковою” глядачкою стала Ірина Гуцал – директор головної благодійної платформи України dobro.ua, яка допомагає хворим дітям. Цих грошей вистачить на 11 спеціальних серцевих імплантатів.

– Це дуже важлива історія. Вона показує, що можна об’єднуватись та вирішувати важливі питання. Гроші, які передали актори Дизель Шоу, дозволять закупити 11 імплантатів та здійснити 11 операцій… Операції безкоштовні, але для їхнього проведення потрібні ці серцеві імплантати, – пояснює Ірина Гуцал.

Глядачі в залі були приголомшені таким поворотом подій на сцені, а самі актори дуже раділи, що змогли допомогти хворим діткам. Близька ця історія і одному з акторів Дизель Шоу Євгену Сморігіну, оскільки його молодший син теж мав проблеми з серцем.

– У мого сина Сашка була підозра на порок серця. Ми не розуміли, як це можливо. Одразу поїхали до Інституту серця на обстеження. На щастя, все обійшлося. Але моя сім’я теж зіткнулася з такою проблемою… Я впевнений, що така допомога дуже важлива: не знадобилася моїй дитини – знадобилася іншим дітям, – сказав він.

Єгор Крутоголов зазначив, що діти – величезна частина їхньої аудиторії, оскільки вони дивляться шоу в YouTube, приходять на концерти, вручають подарунки.

Актори прямо зі сцени передали ініціативу благодійності глядачам у залі та телеглядачам через екран.

Шеф-редактор студії Олексій Бланар сказав, що йому хотілося б, щоб до цієї справи приєднався український бізнес. Також допомогти може будь-яка людина.

– Я всіх закликаю приєднатися до нашої акції Врятуй дитяче серце – врятуй дитяче життя, – додав Олексій.

Операції будуть проведені дуже скоро, і актори Дизель Шоу планують зустрітися з дітьми, яким вдалося допомогти. А потім продовжать добру справу.