Каньє Вест вимагає вибачень від співачки Біллі Айліш. Так, американський репер вирішив заступитися за свого колегу Тревіса Скотта, якого Біллі нібито розкритикувала.

Вест присвятив цьому публікацію в Instagram, де попросив співачку вибачитись.

– Будь ласка, Біллі, ми любимо тебе, вибачся перед Тревісом та сім’ями людей, які загинули. Ніхто не очікував, що це може статися. Тревіс виступатиме зі мною на Коачеллі, і тепер я хочу почути вибачення Айліш перед виступом, – заявив Каньє.

Співачка вже відреагувала на вимоги музиканта.

– Ніколи й нічого не говорила про Тревіса. Я просто допомогла фанату, – коротко відповіла Біллі.

Все почалося з виступу співачки на State Farm Arena в Атланті. Артистка помітила, що одній з її фанаток стало погано, припинила шоу та передала дівчині інгалятор.

Тоді виконавиця сказала, що продовжить виступ лише після того, як дівчині стане краще. Біллі Айліш також нагадала про правила безпеки під час концерту.

– Я почекаю, поки дівчині стане краще, і лише потім продовжу шоу, – заявила співачка.

Саме це і не сподобалося Каньє — у її словах він побачив відсилання до заходу Astroworld у листопаді 2021 року, на якому загинуло 10 людей. Тиснява утворилася після появи на сцені фестивалю Тревіса, коли глядачі хотіли підійти ближче до сцени.

Наприкінці минулого року музикант заявив, що не помітив прохання натовпу про зупинку концерту – почути глядачів йому завадили гучна музика, освітлення та піротехнічні елементи його виступу.