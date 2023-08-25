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Просто бісять: захисник Тавр зізнався, кому б з українських зірок набив обличчя

25 Серпня 2023, 23:59
Маліновська Ангеліна редакторка стрічки
Просто бісять: захисник Тавр зізнався, кому б з українських зірок набив обличчя

Начальник штабу бригади спеціального призначення Азов НГУ Богдан Тавр Кротевич заявив, що набив би обличчя танцівнику Владу Яму за те, що той не просто ходить на вечірки за кордоном, а ще й показує це у соцмережах.

Про це український захисник сказав у контексті негативного ставлення дочоловіків, які виїхали з України незаконно. Тавр вважає, що коли вже й ходити на розважальні заходи, то й кадри з них тримати при собі.

– І ще дехто дозволяє викладати відео з вечірок. Влад Яма десь там свої вініли крутить. Йому би я лице набив, просто отак по-чоловічому. Всяким ТрО Барселони, – додав Тавр.

На думку Тавра, абсолютно нормально, якщо за кордон виїжджають жінки з дітьми заради спокою та безпеки. Та зовсім інакше він ставиться до тих, хто перетинає кордон незаконно.

– Мене не так бісить, що вони поїхали, мене бісить, що вони колись повернуться. Мене просто це виводить з себе. І вони повернуться. Мене тригерить те, що вони, скоріш за все, не понесуть ніякого покарання. Знову ж таки, питання справедливості. Просто виводить, – поділився Кротевич.

Нагадаємо, що нещодавно Яма розповів, чи не соромно йому відсиджуватися за кордоном під час війни. Артист заявив, що в цьому питанні прислухатиметься до думки військових. Проте дати конкретну відповідь він не наважився.

Джерело: Розмова

Фото: скрін з відео

Теги
Влад Яма за кордон українські військові українські зірки
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