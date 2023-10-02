Помер народний артист України Андрій Верес. Йому було 68 років.

Про те, що з життя пішов очільник Київського академічного театру українського фольклору Берегиня, повідомив третій президент України Віктор Ющенко. Причина смерті невідома.

– Не стало мого друга, душі української пісні – народного артиста України Андрія Вереса… Усе своє життя Андрій був щиро відданий одній ідеї – розкриттю потенціалу української музики, української пісні. Він невтомно засновував і виводив на високий професійний рівень ансамблі та гурти, вірив у виконавців, плекаючи в них любов до співу і любов до сцени, – написав політик.

Він додав, що завдяки ентузіазму Вереса українська пісня відроджувалася на Київщині з кінця 1980-х років і збирала оплески в десятках країнах світу, аж до останніх днів його активного творчого життя – від Польщі, Нідерландів і Великої Британії до Перу, Еквадору та Південної Кореї.

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В останні роки життя Андрій допомагав Збройним силам України, підтримував патріотичний дух на фронті та вірив у перемогу.

– Андрію, ти так багато зробив для України протягом усього свого життя. Твоїм артистам, твоїм козакам, усій українській культурі, усій нашій сім’ї, яка так тебе цінувала, дуже тебе бракуватиме, – додав експрезидент.

У нього залишився син Максим і дружина Галина.

Прощання з народним артистом України відбулося сьогодні, 2 жовтня, в Києві на Байковому кладовищі.

Фото: Андрій Верес