Через кілька днів – зима, а значить, настануть справжні холоди, хуртовини і морози. Цей рік для українців і так непростий, зараз наш сусід – країна-агресор – робить усе, щоб знищити інфраструктуру нашої країни, від якої залежить електрика, тепло і вода.

Кожен із нас вже думає про те, якою буде “біла” пора, і намагається заздалегідь підготуватися до суворої реальності. Зірки українського шоу-бізнесу – не виняток. Співачка Оля Цибульська, музикант Позитив (Олексій Завгородній) і КилимМен із Kalush Orchestra ексклюзивно розповіли Фактам ICTV, як вони готуються до зими.

Виконавиця Оля Цибульська зізналася, попри все – любить зиму. Вона народилася цієї пори, народила сина на Різдво, а Святий Миколай, Новий рік і щедрівки – особливе щастя.

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Каже, дуже хочеться, щоб ця зима теж була щасливою, проте морально налаштовується на те, що буде не так, як завжди. Тож потрібно це прийняти і подумати про важливе.

– Поки придбала тільки величезний термос, вовняні шкарпетки. Шукала в Google генератори. Але все, поки зависла на рівні Google. Хоча кожен мусить подбати про себе, щоб наша Україна відчула цю турботу, і мала ще більше сил видворити терористів із нашого дому. Перед сном прошу у Миколая, щоб приніс нам всім теплу зиму і перемогу, – сказала Оля.

Додає, щоби зігрітися, потрібно надіти теплі шкарпетки, випити гарячий чай і набрати пляшку теплої води.

– Залізти всією сім’єю під ковдру і запхати з собою кота. Випити теплого чаю і мріяти. Зварити борщ у мультиварці, поки є світло. А ще – нічого так не гріє, як бавовна, – жартує співачка.

Деякі селебриті обрали варіант – перезимувати в іншій країні, проте Оля його не розглядає. Впевнена, що ми вистоїмо, і своєю винахідливістю розтопимо весь холод. Сьогодні людське тепло гріє, як ніколи, а між своїх людей їй тепліше.

Знаходить у наших холодних реаліях Цибульська і частку позитиву. Жартує: старість за такої температури приходити не хоче.

– Тепло на серце, тепло в ноги і мені окей. Я люблю, щоб у кімнаті було комфортно: +17-18 градусів і свіже повітря. У спальні, наприклад, батарею завжди вимикаю. Так здоровіше сон. І вікно теж відкриваю на провітрювання, – наголосила артистка.

Співак Позитив до зими підготувався. Купив генератори для студії і дома. До того ж для роботи з музикою потрібні комп’ютер і стабільний доступ до інтернету.

– Ба більше, до нас часто приїжджають артисти, зокрема і з інших міст, тому нам вкрай необхідне світло, – зазначає Олексій.

Поділився музикант і лайфхаком – що робити, щоб не замерзнути. Каже, підгледів його в Bear Grylls в Survival reality show. Все просто – необхідно надягати багато шарів одягу, тоді тіло гріється від власного тепла.

– Коли я на дачі, завжди одягаю дві пари шкарпеток, оскільки ногам потрібно тепло найбільше. Підштаники – кожної зими. Гарячий чай – особливо на зйомках. Знімальні команди звикли до того, що зйомки – це завжди холод і дискомфорт. Кажуть, що артисти розбалувані. Але ні, ми дуже добре знаємо, що таке стояти дві години на морозі чи зніматися добу в холодних павільйонах, – зізнається Позитив.

Додає, що сам по собі він мерзляк, тому навіть коли тепло, не любить купатися в холодному морі, океані, річці.

– Але вдома мені подобається, коли температура нижче потрібної. Це десь 20 градусів. Особливо люблю спати в прохолодній кімнаті. Це і корисніше для здоров’я. Оптимальна мінімальна температура для мене 15 градусів, – зазначає співак.

Танцюрист КилимМен (справжнє ім’я – Влад Курочка) з гурту Kalush Orchestra наголошує: зима і справді буде складною для країни та непередбачуваною, як і весь час повномасштабної війни.

Однак каже, оскільки живе на Верховині, то не мерзне, а гріється тим, що рубає дрова.

– Взагалі, праця завжди зігріває, тому готуватися особливо не треба. А ще гріє наша нація. З нашою силою духу ми все переживемо, і все буде добре – Україна здобуде перемогу! – певен КилимМен.

Також додає, що вони з гуртом дали багато концертів в Європі, і нещодавно завершили тур в США, де збирали гроші для підтримки ЗСУ. Тому допомагатимуть нашим військовим максимально поліпшити умови на фронті.