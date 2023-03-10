9 березня на фронті загинув співзасновник мережі музичних шкіл у Києві Rock School (Рок Школа) Володимир Бульба.

Про це повідомив захисник України, ведучий Radio Roks Ілля Ярема у Facebook.

– Ти – мій брат по зброї. Ти – мій побратим на культурному фронті. Саме завдяки тобі бродвейський мюзикл School of Rock з’явився на підмостках Київської опери. Саме завдяки тобі він зазвучав українською. Ти зробив величезну справу для дітей та дорослих під назвою Rock School, де рок-музиканти викладали, а діти реалізували у собі цей поклик. Це було по-справжньому. Ти був справжній, – написав Ярема.

Зараз дивляться

Володимир Бульба першим адаптував в Україні бродвейський мюзикл School of Rock, а 2012 року відкрив першу рок-школу. З початком повномасштабної війни Бульба займався волонтерством, а потім вступив до лав ЗСУ.

– Ти проростеш музичним полем України. Ти звучиш голосами сотень дітей та підлітків. Ти не мусив загинути. Ти – Людина з великої літери. Вічна пам’ять, Герой!, – написав ведучий Radio Roks.

Фото: Ілля Ярема