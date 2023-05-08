Акторка театру і кіно Ада Роговцева запропонувала перейменувати одну з вулиць Печерського районі Києва на честь загиблого воїна Дмитра Коцюбайла, відомого під псевдо Да Вінчі.

Роговцева створила петицію, в якій зазначила, що Київ має вшановувати героїв, які віддали своє життя за Україну. Вона наголосила, що вулиця Німанська в Печерському районі столиці названа на честь річки Німан, що протікає Калінінградською областю Росії, що зараз неприпустимо.

– Російські топоніми не повинні бути шановані в міському просторі столиці України… Я пропоную перейменувати вулицю Німанську на честь легендарного комбата 67-ї окремої механізованої бригади, керівника батальйону Вовки Да Вінчі Дмитра Коцюбайло Да Вінчі, – написала Ада Роговцева.

На петицію акторки вже відреагувала кохана загиблого героя Аліна Михайлова. У Telegram-каналі вона подякувала Роговцевій і закликала українців підтримати відповідну ініціативу.

– Я щиро вдячна Аді Миколаївні за цю ініціативу і повністю її підтримую. Дякую всім, хто вже два місяці запитував мене про вулицю Дмитра Коцюбайла або навіть реєстрував подібні петиції, звертався до влади. Це саме та петиція, яку я прошу вас підтримати, – написала Аліна.

Нагадаємо, Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня в бою під Бахмутом. Йому було 27 років.

Фото: Ада Роговцева