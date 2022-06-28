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Пропагандистка Канделакі потрапила у санкційний список США

28 Червня 2022, 17:53
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Пропагандистка Канделакі потрапила у санкційний список США

У новий список санкцій США потрапила російська ведуча Тіна Канделакі, яка підтримує повномасштабну війну в Україні, розв’язану Росією.

Крім путіністки до нього також внесено ще 46 осіб, серед яких і колишній міністр оборони РФ Анатолій Сердюков.

Варто зазначити, що Канделакі вже відреагувала на потрапляння до списку санкцій. Артистка у своєму репертуарі висміяла таке рішення, показавши, що їй все одно.

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– Приємно опинитися серед гідних людей, які не здають своїх і вміють відокремлювати зерна від полови. Світ змінився і ми ніколи не будемо частиною колишнього світу. Нас там не чекали і не чекають. А тим, хто намагається всидіти на двох стільцях чи навпаки, пересів на той – іноземний стілець, я, як і раніше, співчуватиму, – написала у своєму дусі Тіна.

Ба більше, до нового санкційного списку США також потрапили чоловік Канделакі, підприємець Василь Бровко та діти від першого шлюбу – донька Меланія Кондрахіна та син Леонтій Кондрахін.

Раніше ми писали, що Тіну Канделакі оголосять у міжнародний розшук через відкриту підтримку російського вторгнення. Ведуча активно виступає за дії влади РФ. 24 лютого, коли почалася повномасштабна війна, Канделакі взагалі сказала, що наша держава “далека від громадянського світу”.

Тепер при спробі перетину кордону інших держав Тіну затримають для екстрадиції до України.

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Фото: Тіна Канделакі

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санкції США
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