Перша леді США Джилл Байден знову стала повноцінним викладачем. Вчити 70-річна дружина президента США буде в Громадській коледжі Північної Вірджинії. Про це повідомляють Associated Press.

The Washington Post також повідомляв, що Джилл Байден працюватиме два дні на тиждень в коледжі – у вівторок та четвер. Вона навчатиме студентів написання академічних есеїв.

Джилл Байден змінює традиції — вона стала першою леді президента США, що має повноцінну роботу за межами Білого дому. Раніше дружини президентів займалися вихованням дітей і всіляко допомагали своїм чоловікам.

Джилл викладала англійську мову впродовж багатьох років, і не має наміру відмовлятися від свого покликання. Протягом останніх років їй вдавалося успішно поєднувати участь у політичних кампаніях Байдена і перевірку домашніх завдань своїх студентів. Ще перед виборами американська вчителька говорила, що в разі перемоги зосередиться на розвитку сфери освіти, а також на допомогу військовослужбовцям.

З початку 1990-х Джилл управляє організацією Biden Breast Health Initiative, покликаної інформувати дівчат про необхідність діагностики раку грудей. Онкологічні захворювання її подруг стали головною причиною створення компанії.

Нагадаємо, що перша леді США народилася в червні 1951 року в Нью-Джерсі. Вона була старшою з п’яти сестер і провела дитинство в Віллоу-Гроув в передмісті Філадельфії.