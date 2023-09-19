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Прокинулася від вибуху: Оля Полякова розповіла про неспокійну ніч в Одесі

19 Вересня 2023, 12:44
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Оля Полякова
Джерело: Новий канал

Співачка Оля Полякова поділилася з підписниками подробицями ночі, що минула. Артистка записала сториз та розповіла, що знаходиться в Одесі, де її розбудив звук вибуху.

– Всім привіт, дорогенькі мої! Я на березі моря, вночі чула вибух, від нього прокинулася. Кажуть, то був збитий дрон, – зазначила Полякова.

Також виконавиця звернула увагу на свою реакцію від почутого, констатувавши, що українці вже давно припинили панікувати з приводу тривог.

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– Я в шоці від того, що ми звикли вже до цього. Я просто відкрила очі і лягла спати далі. Кошмар, – резюмувала артистка.

В Одесі Оля Полякова виступала з концертною програмою Все буде добре. Шанувальникам артистка також показала море, а раніше в дорозі встигла поспілкуватися з підписниками та відповісти на різні питання. Зокрема, Суперблондинка розповіла про плани на майбутнє своєї старшої доньки Маші.

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Вибух Оля Полякова
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