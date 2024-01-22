Фіналістка Національного відбору Ingret (справжнє ім’я – Інгрет Костенко) розповіла, чому прагне представляти Україну на Євробаченні 2024 та як створювався її конкурсний трек.

Також артистка зізналася, кого з фіналістів Нацвідбору вважає конкурентами та чи підтримує зв’язок зі своїм колишнім продюсером Олексієм Потапенком.

Ексклюзивне інтерв’ю з Ingret

– Чому для вас важливо представляти Україну на Євробаченні 2024? Яка ваша мета на цьому конкурсі?

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– Моя мета на Євробаченні – віддати й подарувати людям те, що в мене виходить найкраще, тобто викликати у людини, яка слухатиме мою музику, почуття і відчуття через пісню. Найцінніше, що може бути, це сколихнути емоцію людини і зворушити живе у ній.

Моя пісня – відтворення реальності нашого українського сьогодення, ця пісня дуже жива, тому через неї я прокричу на весь світ, що страшна війна в Україні триває кожного дня і кожної ночі, тож нам дуже потрібні увага та підтримка світу!

– Пісня Keeper – на актуальну для України тему. Як вважаєте, відгукнеться вона європейським слухачам?

– Я впевнена, що моя пісня відгукнеться європейському слухачу, бо я бачу огляди іноземців – дуже багато людей починають плакати, коли слухають пісню Keeper. І це не про жалість, це про те, що пісня передана від серця до серця, з душі в душу.

– Як створювався конкурсний трек, хто вам допомагав?

– Трек створювали разом із музикантом Дмитром Циганенком. Коли я озвучила ідею треку та посил, Циганенко на наступну зустріч приніс англомовний шматочок тексту, який я змінювати не захотіла, бо Дмитро зміг влучно передати посил, який я і хотіла закласти у пісню.

Далі я придумала українську частину. Одного вечора посиділа та придумала мелодію, потім ми все це об’єднали у пісню, а Дмитро – оформив аранжуванням.

– Чим дивуватимете глядачів у фіналі Нацвідбору? Розкажіть, яким буде ваш номер.

– Буду дивувати глядачів на Національному відборі собою та своєю піснею. Я хочу зробити це так чесно, щоб кожна людина відчула справжність цієї історії.

– Чия пісня з учасників Нацвідбору вам подобається? Хто може скласти вам конкуренцію?

– Мені дуже подобається приспів пісні гурту Ziferblat, вони дуже мелодійні, а це приємно для вух. Nahaba в свому жанрі теж дуже молодці, думаю, їх зацінять любителі такої музики.

Якщо виділити когось, то скажу про Ziferblat і Nahaba. Напевно, конкурентами можна вважати усіх, у кого велика й дуже активна аудиторія фанатів.

– Шість років тому з підготовкою до Нацвідбору вам допомагав Потап. Чи радилися з ним перед участю у цьогорічному відборі? Чи підтримуєте взагалі зв’язок з експродюсером?

– Як тільки ми припинили співпрацю з колишнім лейблом Mozgi Entertainment у 2020 році, відтоді з Потапом не спілкувалися.

– Що скажете з головної сцени конкурсу, якщо поїдете до шведського Мальме?

– Моя мета – висвітлити, що країна-терорист – Росія – досі нищить наші міста та людей. А Україна – це країна, яка відстоює себе на найвищому рівні, тож нам необхідна підтримка усього світу, щоби подолати терористичне зло у вигляді Росії.

Що відомо про Ingret

У фіналі Нацвідбору на Євробачення 26-річна Ingret виступить із піснею Keeper під номером 2. Трек артистки присвячений усім жінкам, які чекають на своїх близьких із фронту.

Це вже не перша спроба Ingret поїхати на міжнародний пісенний конкурс. Вона пробувала свої сили у Нацвідборі у 2018 році, виступивши у другому півфіналі з піснею Save My Planet. За результатами голосування Ingret посіла сьоме місце та не потрапила до фіналу конкурсу.

Фото: Ingret