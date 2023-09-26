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Прокремлівський актор Сергій Жигунов знімає фільм у Криму про подвиги росіян

26 Вересня 2023, 14:14
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Жигунов

Російський актор Сергій Жигунов, відомий за зйомками в серіалі Моя прекрасна няня, приїхав до Криму. Там пропагандист зніматиме фільм для дітей, у якому виправдовуватиме диктатуру Росії та розв’язану війну.

Так, сам Жигунов у соцмережах неодноразово заявляв, що виступив як режисер і співавтор картини про життя Нахімовського училища. Фільм розповість про хлопчиків із Росії, які мандрують у часі й потрапляють у часи Другої світової війни до Севастополя, де відбувається оборона.

Пропагандист стверджує, що його робота має виховати патріотизм у юних глядачів.

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Самі знімання стартували наприкінці серпня в Криму, причому для роботи команда мандрує по всьому півострову. Сам Жигунов активно показує пейзажі тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, що 2023 року в Україні ввели санкції проти Жигунова за його прокремлівську позицію в умовах війни. Режисер і актор активно виправдовує тероризм Росії на території України.

Утім, деякі зірки вже відчули на собі гнів за свою зраду – раніше Ані Лорак поскаржилася на хейт з боку українців. Артистка не розуміє, чому її дії критикують жителі її рідної країни. Зірка зізналася, що такі слова її дуже ранять.

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Фото: Сегій Жигунов

Теги
Війна в Україні Крим Фільм
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