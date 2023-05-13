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Прогнози букмекерів не справдилися: яке місце посіла Україна на Євробаченні 2023

14 Травня 2023, 02:05
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Tvorchi

Україна на Євробаченні 2023 посіла шосте місце. Нашу країну на міжнародному пісенному конкурсі представляв дует Tvorchi з піснею Heart of steel.

У фіналі Євробачення 2023 Tvorchi показали гідний і стильний номер із космічною тематикою. Вони вийшли на сцену конкурсу під 19 номером.

Букмекери прогнозували Україні третє місце. Варто наголосити на тому, що Tvorchi помітно хвилювалися під час свого виступу, проте все це через те, що якраз у той момент їхнє рідне місто Тернопіль перебувало під ворожою атакою РФ.

Нагадаємо, в 2022 році наша країна посіла перше місце, тоді від нас виступав гурт Kalush Orchestra.

Перший і другий півфінали Євробачення 2023 відбулися 9 і 11 травня. Фінал відбувся 13 числа в Ліверпулі. У ньому брало участь 26 країн.

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