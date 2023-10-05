Удень, 5 жовтня, російські окупанти обстріляли село Гроза Харківської області. Вони відкрили вогонь по кафе і магазину, де було багато мирних людей, які прийшли на поминки місцевого жителя. Станом на 17:50 відомо про 51 загиблого.

Росіяни вкотре доводять, що воювати можуть тільки з мирним населенням, а не на полі бою. Вони безжально вбивають наших людей, серед яких є й діти.

Слів бракує, проте представники шоу-бізнесу не можуть мовчати, а тому висловлюють усе, що думають про ворога в соцмережах, показуючи аудиторії, що варвари творять на нашій землі.

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Факти ICTV зібрали реакцію зірок на обстріл села Гроза 5 жовтня.

Ведуча Маша Єфросиніна висловила сподівання, що росіянам усе воздасться, оскільки зло завжди карається.

– Сподіваюся на сльози 140 млн мовчазних істот, коли їх одного разу накриє вічна темрява, – написала Єфросиніна.

Співачка Надя Дорофєєва зазначила, що вся Росія вже давно втратила розум.

– Конч**ий сусід, який давно втратив розум, продовжує свої страшні злочини. Сьогодні ракета влучила в Харківську область. Село Гроза. Уже 49 загиблих. 49 загиблих! Бл**ь, який це жах, – обурилася виконавиця.

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво назвав росіян терористами, зазначивши, що серед білого дня вони вдарили по продуктовому магазину.

Телеведуча Леся Нікітюк сказала, що це чергова біда, яка живе по сусідству і забирає життя наших мирних людей.

– Мої співчуття родинам невинних, які сьогодні загинули від рук терористів на Харківщині, – написала артистка.

Співачка MamaRika зазначила, що в неї немає слів, щоб описати жорстокість цієї трагедії. Вона висловила співчуття всім постраждалим та їхнім родинам.

Модель Вікторія Маремуха зазначила, що серед загиблих є дитина – шестирічний хлопчик.

– Російська ракета. Сьогодні. У продуктовому магазині! Число жертв продовжує зростати. Мої співчуття сім’ям загиблих. Біль, який ніколи не закінчується, – написала вона.

Виконавиця Настя Каменських також поділилася кількістю загиблих, зазначивши, що є й поранені, серед яких маленька дівчинка.

– Серце розривається від болю. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких, – сказала співачка.

Акторка Наталка Денисенко приєдналася до колег, висловивши співчуття всім постраждалим.

Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук показав фото наслідків, зазначивши, що Росію нічого не цікавить, крім знищення України.

– Російські покидьки здійснили черговий жахливий теракт! Десятки загиблих і поранених, серед яких діти, після влучання ворожої ракети в продуктовий магазин у селі Гроза на Харківщині. Росію цікавить ніщо інше, як тільки знищення України. Тож маємо всі разом, зціпивши зуби, йти вперед, до нашої перемоги! Вічна пам’ять загиблим, – зазначив музикант.

Актор Андрій Бєдняков дорікнув тим, хто, попри всі трагедії, продовжує слухати російську музику.

– Щойно Росія вбила цивільних у селі Гроза… Серед них дитина. А ти в цей момент продовжуєш слухати російські пісні, з кожного прослуховування яких гроші йдуть на такі ракети, – зазначив Бєдняков.

Співачка Світлана Тарабарова наголосила, що кожен російський злочинець буде знайдений.

Реп-виконавиця Alyona Alyona оприлюднила відео страшних наслідків.

– Черговий злочин росіян – удар по селищу Гроза Куп’янського району… Це трагедія. Країна-терорист продовжує руйнувати і знищувати нашу країну, – написала артистка.

Росіяни регулярно здійснюють на нашій землі подібні терористичні атаки. Окупанти безжально обстрілюють наші території та людей. Нещодавно вони вдарили по морському вокзалу в Одесі та знищили готель. Під постійними обстрілами Херсон і область, а також безліч інших міст України.