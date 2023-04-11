Актор Тарас Цимбалюк зізнався, що йому пропонували пройти проби в еротичному фільмі. Каже, це було на другому курсі університету.
– Проби були в кінотеатрі Київська Русь, у підвалі. Приїжджали якісь люди, здається, з Угорщини. Але це було не порно, у якому відкритий акт, а еротичний фільм, де немає прямого контакту, – поділився Тарас.
Пригадує, це був той період, коли він бігав на всі кастинги. Тоді ж йому і розповіли про ці проби, тому він пішов.
Зараз дивляться
– Мене попросили роздягнутися, я роздягнувся, і потім мені пояснили, що це взагалі. Тоді вони запитали, чи є в мене закордонний паспорт, але тоді його ще не було. Могло б усе змінитися, – сміючись сказав Цимбалюк.