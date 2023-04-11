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Проби були в підвалі. Тарас Цимбалюк згадав, як проходив кастинг у фільм для дорослих

11 Квітня 2023, 08:50
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Тарас Цимбалюк
Джерело: Тарас Цимбалюк

Актор Тарас Цимбалюк зізнався, що йому пропонували пройти проби в еротичному фільмі. Каже, це було на другому курсі університету.

– Проби були в кінотеатрі Київська Русь, у підвалі. Приїжджали якісь люди, здається, з Угорщини. Але це було не порно, у якому відкритий акт, а еротичний фільм, де немає прямого контакту, – поділився Тарас.

Пригадує, це був той період, коли він бігав на всі кастинги. Тоді ж йому і розповіли про ці проби, тому він пішов.

Зараз дивляться

– Мене попросили роздягнутися, я роздягнувся, і потім мені пояснили, що це взагалі. Тоді вони запитали, чи є в мене закордонний паспорт, але тоді його ще не було. Могло б усе змінитися, – сміючись сказав Цимбалюк.

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