Українська співачка Джамала разом із репером Freel випустила пісню Коли закінчаться війни. Разом із композицією артисти представили арт-відео.

Коли закінчаться війни – історія про людей, які невпинно та щодня продовжують боротися за свою країну.

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На світовій карті зафіксовано близько трьох десятків воєнних конфліктів. Кожен із них кровоточить новинами про вбивства та зламані життя. Скільки б разів людство не повторювало Ніколи знову, на жаль, історія йде навколо нас прямо зараз.

– Це пісня про всіх нас: вільних, непохитних, непереможних. Вона про тих, що першими виходять на Майдан, коли відбувається несправедливість, про тих, кого я зустрічаю під судами з плакатами в руках, про тих, хто боронить країну на передовій чи в тилу. Це пісня про той день, коли ми переможемо, а Росія припинить свої загарбницькі війни, яких у неї чимало, – зазначив Freel.

Над відео працювала ілюстраторка Марія Оз. У кліпі показано відображення переживань всього українського народу за пів року війни.