Український гурт The Hardkiss випустив новий кліп на пісню Festival. Відеоролик знято для англомовної пісні, яка покликана нагадати всьому світу про війну в Україні напередодні Євробачення 2023.

Відеоролик знімався в дощовому Києві, де солістка Юлія Саніна ходить підземними переходами, дорогами та вузькими вулицями центру столиці. Темні тони покликані нагадати, що зараз триває війна, але ми пам’ятаємо часи, коли феєрверки не асоціювалися з вибухами ракет.

– Ця пісня про диво. Ми всі хочемо жити у світі без війни, без агресорів та окупантів. І відчувати цей світ, як великий позитивний фестиваль. Але ці мрії далекі від реальності, – заявили артисти.

Відомо, що реліз відбувся напередодні Євробачення 2023 не випадково. Конкурс – ще одна можливість нагадати світові про війну в Україні, адже захід проводиться в Ліверпулі від нашого імені. Сама Саніна буде ведучою Євробачення 2023, де з’явиться на півфіналах та фіналі 13 травня.

– У відео на пісню Festival ми показали Київ під час війни. Моє рідне місто, яке попри все продовжує жити. Жити і чекати найголовнішого свята – перемоги, – додала Юлія.

Нагадаємо, що Саніна вже коментувала роль ведучої на конкурсі – вона заявила, що це велика честь і відповідальність, і для цього навіть брала уроки іноземних мов.