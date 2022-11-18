Співачка Jerry Heil (справжнє ім’я Яна Шемаєва) презентувала новий трек під назвою Козацькому роду. Разом із композицією артистка представила відеороботу.

За словами Jerry Heil, це особлива робота для неї. Так, вона захотіла, почавши навчання на композитора до кінофільмів, передати велич українського народу оркестровим звучанням і зробити цю пісню саундтреком нашого сьогодення.

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– Судячи з кількості відео в TikTok, це вдалося. Я просто бачу, як час від часу наші ЗСУ викладають відео під мою музику і розумію, що вона, мабуть, підтримує їхній моральний дух, – поділилася Jerry Heil.

У пісні Козацькому роду виконавиця заспівала про знаменитих українських козаків і згадала головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

– Люди в коментарях дуже просили присвятити пісню Валерію Залужному, і я вважаю, це та людина, яка заслуговує бути оспіваною ще в багатьох піснях, тому взяла собі за завдання виконати бажання слухачів, – зазначила співачка.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Jerry Heil потрапила в шортліст учасників Нацвідбору на Євробачення 2023. Усього в ньому 10 фіналістів, серед яких є той, хто представить Україну на міжнародному пісенному конкурсі в наступному році.