14 жовтня мільйони людей святкують День захисників і захисниць України. Важливе свято в сьогоднішніх реаліях актуальне як ніколи, адже завдяки захисникам наша країна все ще є незалежною. Цього дня заведено вітати наших військових, і до теплих слів приєдналися зірки.

Як українські зірки вітають із Днем захисників і захисниць України – далі у матеріалі.

Група Океан Ельзи привітала захисників гарним постером із захисниками та захисницями, додавши до нього вірш Олени Роговенки.

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– З Днем захисників та захисниць України! Завдяки вам! – заявили музиканти.

Акторка Ганна Сагайдачна порадували у це свято своїм знімком у військовому екіпіруванні та з гвинтівкою в руках.

– Захисники та захисниці України! Ви залишили свої звичні справи, домівки, своїх рідних, відмовилися від власного комфорту та пішли відчайдушно захищати нашу Неньку заради всіх українців! Багато хто вперше взяли до рук зброю, а для багатьох зброєю стали вила та лопати, коли стало питання захисту свого села. Ви захищаєте кожен на своєму фронті. Хто б міг подумати, що на нас таке чекає… Наша Перемога вже в повітрі, і тільки дурень її не відчуває, – заявила Ганна.

Співачка та ведуча Ольга Цибульська привітала захисників із їхнім днем разом зі своїм сином Нестором.

– Дякую вам велике за ваш подвиг, і вітаємо від щирого серця з Днем захисника України. Дякую вам за те, що захищаєте дорослих та дітей – ми дуже вами пишаємось, – сказали Ольга та її син.

Музиканти з Бумбокс також приєдналися до привітань, додавши фото із соняшниками та військовими на задньому фоні.

– Зі святом, герої! Зі святом, захисниці та захисники! Про вас будуть складати легенди. Наша повага і любов до вас не знають межі, – сказали артисти.

Дружина телеведучого Христина Решетник привітала наших військових гарним фото із захисниками.

Українська артистка Alyona Alyona приєдналася до привітань і подякувала за їхній героїзм.

– Цього дня я хочу сказати велике дякую за те, що ми живі, і за те, що ви робите, – заявила співачка.

Втім, зробити приємне захисникам можуть не лише зірки, а й кожен українець. Для цього можна подарувати теплі слова чи листівку. Привітання з Днем захисників та захисниць України у СМС можна знайти на Фактах ICTV.