Фільм Вокзал надії вийде в ефір у середу, 5 жовтня, о 21:30 на YouTube-каналі ICTV та Фактів ICTV. Він стане третім у документальному циклі А потом пришли “братья” від Об’єднання українських продюсерів (ОУП).

Вокзал надії досліджує тему українських біженців у Європі, коли одні з жахом вириваються з пекла, інші, приховуючи сльози, зустрічають їх на головному вокзалі Берліна. Почуття милосердя, терпіння, причетності, які переживають європейські волонтери, поєднують їх з біженцями перед війною.

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Окрім драматичних історій українських героїв, автори фільму шукають відповіді на питання “як” та “чому” вирішили займатися волонтерством на вокзалі благополучні німці. Продюсерами стрічки виступили співзасновники Об’єднання українських продюсерів Алла Липовецька та Марина Квасова, які керують компанією Mamas Production.

Робота над фільмом розпочалася на початку березня – над картиною працювали 5,5 місяців. І хоча для документального фільму часу може здатися замало, було дуже важливо не прогаяти момент і показати, як війна назавжди змінила життя українських людей, і як змінює життя європейців.

У фільмі відсутній дикторський наратив, герої самі розповідають свої історії. Автори зазначають, що ніхто з українських героїнь фільму не вважає себе біженкою. Вони впевнені, що це все вимушене тимчасове перебування за кордоном, яке обов’язково закінчиться поверненням в Україну.

Фільм підтримується проєктом Гуманітарного штабу Благодійного фонду Сергія Притули NEST. За посиланням можна підтримати українців, приватний будинок яких повністю зруйнований внаслідок обстрілів російської армії. Проєкт створює можливість допомогти цим українцям повернутися до своєї оселі – отримати мобільний тимчасовий будиночок на свою рідну ділянку.

Знімальна група: