Про сучасну музику, Інстасамку та бабусю: інтерв’ю Євгена Маргуліса

Російський музикант Євген Маргуліс, який грав у таких колективах як Машина времени та Наутілус, розповів, що свого часу його бабуся не підтримувала починання у музиці. Жінку просто дратувала скрипка, на якій грав маленький Женя.

– Вона викинула скрипку, бо вона її дратувала. Іноді бувають єврейські бабусі, які ненавидять музику. Ось вона була з таких, – наголосив Євген.

Він додав, що за радянських часів загалом старше покоління вважало так: спочатку треба здобути нормальну професію, наприклад, інженера, а потім уже йти займатися чим завгодно.

Вперше гітару в руки він узяв у 15 років, щоб грати пісні The Beatles.

А ось у 19 років Маргуліс уже потрапив до підпільного гурту Машина времени.

– Знайомство з цими чортами і змінило вектор мого життя, – зазначив Євген.

Попри те, що Маргуліс так і не здобув офіційної освіти у сфері музики, він вважає її необхідною.

– У мій час просто не було училищ, які займалися б саме цим напрямком, – зазначив музикант.

Йому складно назвати стиль, в якому він пише пісні, адже не намагається розділяти їх на напрямки та стиль. На переконання Маргуліса, музика є лише хороша і погана.

Також Маргуліс поділився тим, що раніше, коли він був у великих колективах, багато писав у стіл, але зараз ситуація змінилася, і таких треків дуже мало. Навіть ті композиції, які не прийняли рок-гурти, він наразі використовує для сольної творчості.

На запитання журналіста про те, як він сприймає нову музику, він відповів, що все одно люди залишаються налаштованими на ту музику, яка зачепила їх у дитинстві.

– Це не моя фраза. Фронтмен Motörhead говорив, що Ти все життя слухатимеш музику, яка тебе зачепила в дитинстві. Наше покоління зачепили The Beatles, The Rolling Stones, – зазначив Маргуліс.

І хоча його колеги все частіше біжать записувати колаборації з молодими виконавцями, Маргуліс не поспішає у той бік. Однак він і не відмовляється від співпраці з молоддю.

– З останнього я записався з таким репером, як Саша ST Степанов. Блискучий поет, блискуча людина, але співати не вміє. Він попросив записати з ним пісеньку. Я думаю, що за місяць вона з’явиться, – поділився Євген.

До речі, саме з ним він брав участь у передачі Вписка у Маргуліса. Сашко Євгенію у рамках програми показував модних російських виконавців, в яких мільйонна аудиторія.

– Ну звичайно, 90% закінчені упирі, але 10% – чудові. Ми зробили 16 випусків з героями типу Інстасамки. Дашка виявилася наймилішою дівчинкою поза камерами, – зазначив музикант.

За його словами, зараз такі часи, що люди можуть слухати лише те, що їм подобається, попри модні тенденції.

Щодо нецензурних слів, то Маргуліс не любить матюки зі сцени, і не сприймає лайки в кіно.