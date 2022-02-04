Українська співачка Jerry Heil презентувала ліричну пісню Пошта.

В основі треку лежить історія про невзаємне кохання та самотність. Ще до прем’єри композиції фрагмент пісні отримав неабияку популярність у соціальній мережі TikTok.

– Я ж і не просила, щоб так як у фільмах. Я ж піду за тебе, а не за кошти. Передай кур’єром хоча б обійми. Надішли цілунок мені по пошті, – співає Jerry Heil.

Нещодавно Jerry Heil ледь не постраждала від невідомого фаната з Росії. Зірка розповіла, що півтора року у соціальних мережах їй писав шанувальник. Всі його повідомлення були з сексуальним підтекстом і їх співачка відразу видаляла.

Коли чоловік дізнався, що Jerry Heil організовує фан-зустріч у Львові, вирішив приїхати, щоб побачити співачку. Артистку дуже налякали дії фаната, тому вона викликала поліцію.

Щоб почуватися у безпеці, співачка тепер має охорону. Jerry Heil хоче звернути увагу на те, що багато дівчат в інтернеті почуваються незахищеними.