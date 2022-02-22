Американська співачка Брітні Спірс випустить книгу мемуарів, в яких розкаже про свою кар’єру, життя та сім’ю.

Зірка підписала контракт із видавничим домом Simon & Schuster. Після публікації книги Брітні отримає гонорар у розмірі $15 млн.

За право випустити одкровення Спірс боролося відразу кілька великих видавництв. У результаті укладена угода стала однією з найбільших останнім часом.

До рішення написати мемуари співачку підштовхнула її молодша сестра Джеймі Лін Спірс, яка випустила книгу спогадів під назвою Речі, які я мала сказати. Брітні назвала її зміст брехнею та спробою заробити на її імені гроші.

– Я б хотіла, щоб ти пройшла тест на детекторі брехні, щоб усі люди бачили, що ти брешеш про мене крізь зуби! Я бажаю, щоб всемогутній Господь міг спуститись і показати всьому світу, що ти брешеш і заробляєш на мені гроші! Ти сволота, Джеймі Лінн, – прокоментувала Брітні Спірс в Instagram.

Нагадаємо, що 12 листопада 2021 року суд остаточно звільнив Брітні Спірс від опіки батька. Співачка перебувала під його контролем 13 років.

У червні 2021 року Брітні Спірс вперше публічно виступила з промовою в суді, де розповіла, що Джеймс Спірс експлуатує її заради грошей, забороняє вагітніти та змушує приймати ліки, які є шкідливими для здоров’я.

Наразі Брітні має право самостійно розпоряджатися особистим життям, фінансами та майном.