Учасник реаліті Холостячка, тренер та бізнесмен Дмитро Шевченко відверто розповів, як у нього складаються стосунки з дівчатами після проекту, як він дивиться на секс на першому побаченні, а також про те, яку обраницю бачить поряд із собою.

Про це і не лише Дмитро Шевченко ексклюзивно розповів програмі Неймовірна правда про зірок на СТБ.

– Чи можете ви назвати себе затятим холостяком?

– Був такий час. Але зараз я не холостяк.

– Ваше серце зараз вільне?

– Моє серце вже зайняте.

– Чи зустрічалися ви з двома дівчатами одночасно?

Не було, я не зустрічався із двома одночасно. Якщо ти зустрічаєшся з людиною, то й будуєш стосунки з нею. А якщо ти зустрічаєшся з двома одночасно, то ти вже ведеш якусь подвійну гру а, отже, зраджуєш себе передусім.

– Секс на першому побаченні – соромно чи нормально?

Я думаю, що всі мають свої погляди на це, але бувають різні ситуації. Можливий секс на першому побаченні, і люди потім починають зустрічатися, жити разом. Якщо з морального погляду дивитися, то це, як на мене, неправильно. Але не приховую, у мене був такий досвід. Потім це переросло у стосунки, але вони тривали недовго.

– Ви можете сказати, що маєте складний характер?

– Так. У мене не дуже поступливий характер. Може спливати якась гординя, через яку виникають суперечки. Але з кожним роком приходить усвідомлення того, чого я хочу більше: бути разом чи доводити свою правоту. В результаті, хочеться бути разом із тим, кого я обрав.

– Кар’єристка чи домогосподарка?

– Хочеться, щоб вона займалася своєю справою. І вдома обов’язки можемо розділити. Головне, щоб дівчина мала свої інтереси, бажання розвиватися.

– А якщо дівчина більше часу приділятиме кар’єрі, а не дому?

– Мені здається, має бути баланс між кар’єрою та домом.

– Ваша обраниця має поділяти ваше захоплення екстримом?

– Мені хотілося б, щоб моя обраниця в усьому мене підтримувала.

– Якщо у жінки вже є діти, чи це буде для вас перешкодою?

– Ні. Жодних проблем, якщо у жінки будуть діти.

– Чи готові ви до сім’ї та дітей?

– Так. Я з усією відповідальністю заявляю, що готовий до сім’ї, дітей.

– Скільки грошей вам достатньо для комфортного життя на місяць?

– Від $5 тис.

– Чи були моменти на проекті, коли ви пошкодували, що прийшли взяти участь?

– Так. Це був десь третій тиждень, коли я прокидався і думав, чому я не маю ні побачень, ні зустрічей. Я хотів більше часу проводити зі Златою. Але я не здався. Продовжив шукати можливості та разом будувати нашу історію.

– Чи плануєте ви спілкуватися зі Златою після реаліті?

– Так, ми спілкуємось. Ба більше, я вірю в дружбу між чоловіком і жінкою.

– Коли востаннє спілкувалися?

– Після пост-шоу було питання щодо тренувань. Також просто запитав у Злати, як справи, як вона почувається після проекту.

– З ким із учасників підтримуєте дружні стосунки?

– З Іллею Закорецьким, Вінченцом та Андрієм Хветкевичем.

– Проект за сценарієм чи реальне життя?

– Коли я тільки-но йшов на проект, я не знав, як там усе буде. Потім переконався, що сценарію немає. Усі наші прояви, розмови – це реальне життя.

– Як змінилося ваше життя після проекту?

– Я переїхав зі Львова до Києва. Якщо говорити про внутрішні зміни, я побачив свої прояви збоку. Цей досвід допоміг мені сформувати себе, внутрішній світ.

– Чи почали вас пізнавати на вулицях?

– Є таке. Спершу мені було незвично.

– Чи стало більше дівчат із вами знайомитись?

– Зазвичай пишуть щодо тренувань. Можливо, іноді це привід, щоб познайомитись.

– Дівчата записуються до вас на тренування, щоб познайомитись?

– Був такий випадок, що дівчина написала: Я хочу прийти на тренування. Я погодився, назвав час, на який вона може прийти. Однак дівчина засмутилася, що не одразу. Тоді вона зізналася, що просто хотіла зробити зі мною фото. Вона тоді хотіла одразу під’їхати, щоб сфотографуватись.

– Чи надсилають вам інтимні фотографії у соцмережах?

– Якщо чесно, то одна дівчина надсилала. Але я одразу видаляв. Зазвичай пишуть, мовляв, давай побачимось, познайомимося. Але я відповідаю, що не зустрічаюся та не знайомлюся.

– Якщо дівчата знайомляться першими, то це нормально чи не дуже?

– Насправді для мене немає такого, що тільки чоловік має проявляти ініціативу. Потрібно робити так, як відчуваєш. Немає правильної чи неправильної поведінки. Все залежить від симпатій та бажання. Ти зробив п’ять кроків назустріч, тобі зробили п’ять кроків назустріч.