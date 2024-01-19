Співак Позитив (Positiff) презентував нову роботу – пісню Гаснуть ліхтарі та кліп до неї. У композиції він поекспериментував зі своїм звучанням.

Позитив (Positiff) – Гаснуть ліхтарі

Композиція Гаснуть ліхтарі – це музична драма, де головний герой переживає розставання з близькою людиною, а тривога і смуток заволоділи його думками. У фіналі пісні відбувається емоційний поворот, оскільки герой наважився змінити себе. Він зберіг у серці світло, яке має вивести його з темряви.

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У кліпі музикант також шукає порятунку від депресивного стану в вечірках, дівчатах і авто. У ролику можна побачити таких артистів і блогерів, як Molodi, Ostrovskyi, Настя Балог, Саша Кузьменко та інших. За словами Позитива, для нього ця робота експеримент, як у музичному плані, так і у візуальному.

– Я ніколи ще не мав такий вигляд і таке звучання. У кліпі глядачі побачать мене у двох незвичайних образах у колі моїх друзів – молодих артистів, блогерів, а також моєї танцювальної команди, – коментує артист.