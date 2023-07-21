Гурт Без Обмежень презентував нову роботу – пісню Дим та кліп до неї.

Ролик розділений на два етапи. У першому можна побачити, як фронтмен колективу Сергій Танчинець сидить у гримерній перед концертом, поки навколо команда та менеджмент роблять свою повсякденну роботу.

Другий етап та розв’язка кліпу відбувається на березі Атлантичного океану на мальовничому пляжі Адрага (Португалія). На цій самій локації, декілька років тому, Без Обмежень відзняли відеороботу на хіт Зорі запалали.

– Це перша в історії Без Обмежень відеоробота, коли ця ж картинка, яку я намалював собі в голові, з‘явилась на екрані в деталях. От такі співпадіння, настільки точно і чітко передані емоції, думки, і взагалі конект пісні з відеорядом відбувається дуже рідко. Я надзвичайно тішусь з того, що вийшло зняти і змонтувати саме такий кліп, – зазначив Танчинець.

Режисером відео став Влад Разіховський. За його словами, пісня Дим відкриває іншу, проте суміжну сторону людських переживань, ніж композиція Зорі запалали, яка про кохання довжиною в життя.

Пісня Дим уособлює почуття людей, які тримаються за надію з останніх сил.

– Ця пісня є спробою передати безнадійність, біль і розчарування у певних життєвих ситуаціях. Вона є вираженням особистих емоцій та переживань багатьох людей. Переживань, з якими люди так чи інакше стикаються у відносинах або ж у житті загалом, – сказав Сергій.

Нагадаємо, зовсім скоро Без Обмежень вирушать у масштабний благодійний тур Разом до перемоги. Колектив поїде з гастролями у країни Європи, Америку, Канаду, Велику Британію, країни Балтії й звісно містами України.