Формат подкастів має величезну популярність в усьому світі. Цей тренд поширюється та видозмінюється до аудіосеріалів, які дають змогу споживати художній чи документальний контент через навушники. Що таке аудіосеріали, як вони виникли в Україні та які аудіосеріали справді варто послухати, читайте в матеріалі.

Як з’явилися аудіосеріали в Україні

Аудіосеріали (або ж наративні подкасти) — це проєкти, в основі яких лежить одна чи кілька історій. Такий формат дає можливість автору розповісти їх у різних жанрах, не обмежуючись засобами та хронометражем.

Аудіосеріали виникли на потужній традиції радіовистав, які були популярні у ХХ столітті. На українському радіо вони існують досі – в ефір виходять як архівні, так і сучасні проєкти.

Зараз дивляться

Наративні подкасти в Україні розвиваються протягом кількох останніх років. Їх значно менше, ніж розмовних, оскільки вони потребують більше грошей і людського ресурсу.

– Протягом 2022 року з’явилися десятки нових подкастів. Зокрема проєкти, які стосуються війни, — інтерв’ю, новинні подкасти, історії цивільних, історії міст, які були окуповані або зазнали значних руйнувань. Крім того, зріс запит, а відтак і пропозиція на подкасти про історію й культуру, які шукають відповіді на запитання, ким ми є, якими є наша історія й культура у локальному й світовому контекстах, – пояснює продюсерка Megogo Audio Юлія Білоус.

Вона додає, що ринок росте якісно, жанрово і тематично.

– Саме тому і наша професійна премія Слушно, яка щороку відзначає найкращі українські подкасти, лишається динамічною і у 2023-му точно відреагує на виклики галузі. Це можуть бути і нові жанрові номінації або ж професійні категорії — нагороди за якісний звук чи сценарій, – додає Юлія.

Які аудіосеріали варто послухати

Опір

Нещодавно презентований документальний аудіосеріал Опір оповідає історії чотирьох українців, які після 24 лютого стали до лав ЗСУ для захисту Ірпеня від російської навали у лютому-березні 2022 року.

– У моєму житті це була не перша мобілізація, але кожна служба в армії, кожна участь у бойових діях і кожна окрема бойова ситуація – це новий досвід, і це завжди виглядає зовсім по-новому і з чистого аркуша. Відповідати на запитання для аудіосеріалу стосовно подій, які відбувалися в березні-лютому 2022 року було легко, бо завжди легко говорити про те, чого не соромишся, – зізнається журналіст і молодший сержант, один із героїв проєкту Антон Голобородько.

Ан-26 Історія останнього польоту

Ан-26 Історія останнього польоту від Суспільне Подкасти розповідає про авіакатастрофу Ан-26, яка сталася 25 вересня 2020 року поблизу Харкова і забрала життя 26 курсантів та офіцерів Харківського університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба.

– Ми поставили собі за мету зібрати усю наявну інформацію про обставини катастрофи та все, що з нею пов’язано. Це і хроніка подій, і спогади про загиблих, і інформація про результати розслідування, – каже керівниця диджитал-команди Суспільного Харків Тетяна Федоркова.

Літо в Антарктиді

Документально-художній аудіосеріал Літо в Антарктиді власного виробництва Megogo Audio — це вісім епізодів про подорож тривалістю від Львова до української антарктичної станції Академік Вернадський. Головний герой проєкту — Сашко, який намагається здійснити свою мрію – подорож до Антарктиди. У цьому йому допомагає друг Маркіян Прохасько.

Культурний трибунал

Культурний трибунал The Ukrainians Audio — подкаст про визначних українських діячів культури, мистецтва, науки, про колекції світового рівня, які російська імперія впродовж століть привласнювала собі. Це перша велика фіксація культурних крадіжок Росії.