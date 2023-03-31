Український співак Макс Барських підписав контракт із Warner Music Poland і представив новий трек із кліпом 5 Missing Calls. Артист присвятив свою роботу аб’юзивним стосункам.

У кліпі музикант співає просто в камеру, стоячи в чорній кімнаті. Примітно, що пісня виконана англійською мовою.

Зараз дивляться

Трек 5 Missing Calls розповість про аб’юзивні стосунки, з якими і сам Барських стикався в минулому. У роботі Макс виговорився про те, що для нього стало наболілим. Артист вважає, що нездорові стосунки дуже важко розірвати за власною ініціативою.

– У такі моменти важливо чути голос друга. У мене теплі стосунки зі слухачами, вони для мене друзі. Ми завжди можемо і повинні допомагати один одному, – прокоментував вихід пісні Барських.

5 Missing Calls – це перший трек з альбому, який артист записав під лейблом Warner Music Poland. Нові треки фанати почують уже під час міжнародного туру зірки.

У лютому Барських представив чуттєвий трек-присвяту Мамо, не плач на 24 лютого. Це шостий сингл із музичного щоденника артиста.